Bu hızla koronavirüs biter! Bakan Koca'dan peş peşe birinci ve ikinci doz aşı müjdesi

Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Bakan Koca'dan peş peşe sevindiren iki haber geldi. Bakan Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu, en az bir doz aşı yaptıranların sayısının ise 39 milyonu geçtiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Kovid-19'a karşı aşılamada ise Türkiye'de önemli bir aşamaya gelindi.

TEK DOZ AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 39 MİLYONU AŞTI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geliyor" dedi.

İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.