Bakan Koca: Aşıda 60 milyon dozu geçtik
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Bakan Koca: Aşıda 60 milyon dozu geçtik

Bakan Koca: Aşıda 60 milyon dozu geçtik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıda 60 milyon dozu geçtiklerini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıda 60 milyon dozu geçtiklerini duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Temmuz saat 15.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 38 milyon 412 bin 786, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 514 bin 430, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 401 bin 954 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 329 bin 170 olarak kayıtlara geçti. Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan iller Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne oldu. Sağlık Bakanı Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 60 milyon dozu geçtiklerini duyurdu. Koca, "Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 60 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 60 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.
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