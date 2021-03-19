Bakan Koca, Almanya'da liyakat nişanı alan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi, Almanya'nın 'Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı'nı almaları dolayısıyla tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi, Almanya'nın 'Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı'nı aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Kendilerine Alman devlet nişanı tevdi edilen bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik ediyorum. Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir" ifadelerini kullandı.