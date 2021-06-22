Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı

Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan duyurduğu bugünkü 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahyalı hemşire Emine Altuner, Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Bakanımızın paylaşımı beni çok gururlandırdı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan duyurduğu bugünkü 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahyalı hemşire Emine Altuner, Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Bakanımızın paylaşımı beni çok gururlandırdı. Toplum sağlığımız için herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı seferberliğinde bir günde 1 milyon dozun üzerinde aşı uygulandığını açıkladı. Sosyal medya hesaplarından 1 milyonuncu aşının Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Emine Altuner tarafından yapıldığını ifade eden Bakan Koca, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı" diye yazdı.Acil servis hemşiresi olan ve koronavirüse karşı aşılamada görevlendirilen Emine Altuner, "1 milyonuncu aşıyı benim yaptığımı öğrendim. Bakanımız sosyal medya hesabından paylaşmış çok teşekkür ediyorum. Gururlandım ve mutlu oldum. Burada toplamda 26 odada aşı yapılıyor. Ablam da hemşirelik yapıyor. İlk pandemi başladığında koronavirüsü ağır atlattı. O zamanlar daha yeni çıktığı için çok korkuluyordu ve bizde çok korktuk, üzüldük. Kütahya'da bir çok yerde aşı yapılıyor. Bulunduğum yerde günlük yaklaşık 60 aşı yapıyoruz. Kütahya halkına buradan çok teşekkür ediyorum. Aşıya ilgi çok fazla bu da güzel bir şey aşı olmak istemeyenler de oluyor ama ben herkesi toplum sağlığı için aşıya davet ediyorum. Bu süreçte bana her türlü desteği veren aileme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı
Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı
Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı
Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı
Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
'Bu kadar rahatlama riskli' diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
"Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca, 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşirenin fotoğrafını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 18:46:24. #1.16#

title