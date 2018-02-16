Bakan Kaya, şehit aileleri ile roket saldırısına uğrayan yerleri ziyaret etti

KİLİS - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, roketli saldırıda hayatını kaybeden şehitlerin aileleri ile roketli saldırıda zarar gören cami ile restoranı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sabah saatlerinde ilk olarak Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'in Polateli ilçesi Karapınar köyündeki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Kaya ardından Çalık Camii'ne PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Muzaffer Aydemi ile Suriyeli Tarık Tabbak'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası yürüyerek roketli saldırının hedefi olan Çalık Camii'ne gelen Kaya ve beraberindekilere yöresel hayrat semirseği ikram edildi.

Bakan Kaya, camide incelemelerde bulunduktan sonra yürüyerek, roketli saldırıda büyük zarar gören ve daha sonra tadilat çalışması yapılan Doğanhan Restoran'a geçti. Bakan Kaya burada yaptığı konuşmada, "Sivillerin hedef alındığı bu roketli saldırıları tüm dünyanın görmesini istiyoruz. Bizim Türk askeri hiçbir yerde hiçbir sivili hedef almamıştır. Almayacaktır da, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim Mehmetçiğimiz, askerlerimiz, kadın ve çocuklara asla zarar vermedi ve vermeyecektir. Dualarımız la Milletçe Mehmetçiğimizin yayındayız" dedi.

Bakan Kaya'ya Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ve diğer yetkililer eşlik etti.