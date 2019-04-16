Bakan Kasapoğlu, 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteğini Gaziantep'ten başlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu spor malzemelerini öğrencilere tek tek dağıttı

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl 65'incisi düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri töreninde hayata geçirilen "35 Bin Öğrenciye Spor Malzemesi Desteği" projesini Gaziantep'ten başlattı. Buradaki programda proje kapsamında destek verilen öğrenci sayısı ise 35 binden 150 bine çıkarıldı.

Türkiye'de 1954 yılından bu yana düzenlenen ve dördüncü kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen 65'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri gecesinde bu yıl bir ilke imza atılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gillette, Milliyet ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin katkılarıyla 'Sporun En İyileri' için verilen oylar sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde okuyan 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı olarak Gaziantep Mehmet Akif Ortaokulu'nda gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için ilk bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlandı.

Gaziantep'teki Mehmet Akif Ortaokulu'nda yapılırken programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

"Tesislerimiz ve malzemelerimiz ile bu olanakları size getirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Okulda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü 65 yıllın çok önemli bir değeridir. Bu törenin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi bir kez daha kutluyorum. Bugün burada bir araya gelmemize vesile oldukları için de bir kez daha tebrik etmek isteriz. Biliyorsunuz değerli gençler spor bizler için çok önemli. Biz de bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlerin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok tesisi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bundan 3 ay kadar önce Gaziantep'te Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Valilik ile yeni bir protokol imzaladık. Sporun bizler için iyileştirici bir güç olduğuna katılıyorum, bu nedenle her gün spora vakit ayırmalıyız. Biz de tesislerimiz ve malzemelerimiz ile bu olanakları size getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün verdiğimiz malzemeler ve oluşturacağımız tesisler ile gençlerimizin bundan sonra spor alışkanlığı kazanacağını, içinizden şampiyon sporcular çıkacağını umuyorum" dedi.

Projenin destekçilerinden olan Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Milliyet ile beraber başlattığımız sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sporla iç içe olmayı çok seviyor, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz, özellikle gençlerin sporla aktif bir şekilde ilgilenmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şirketimiz bünyesinde sadece Gillette ile değil, kurumsal olarak da gençlerimizin sporla sağlıklı ve kendine güvenli bir şekilde gelişmelerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelin sizin de desteğiniz ile bu 35 bini 100 bine çıkartalım"

Programa katılan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, "Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ile hayata geçirdiğimiz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin büyük destekleri ve Bakanlığımızın himayesi ile başlattığımız proje bugün ilk meyvesini veriyor. Demirören Ailesi olarak bugüne kadar 35 okul ve ortaokul yaptırdık, bu projeye de imza atmaktan şeref duyuyoruz. Fakat Sayın Bakanım sizden özel bir ricam var. Gelin sizin de desteğiniz ile bu 35 bini 100 bine çıkartalım. Gençlerimizi sporla yetiştirmek en önemli unsurumuz, umarım bu destekleri devamlı olarak arttıracağız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof Dr. Uğur Erdener de, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak bakanlığımızın himayesinde P&G ile ortaklaşa gerçekleşen bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. 9 ilimizde, 35 bin öğrencimizi kapsayan bu proje belki Türk sporunun içerisinde küçük bir damla, ama giderek büyüyeceğine ve bu damlanın bir sele dönüşeceğine inanıyorum. Bu anlamda gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerekse Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak yürüttüğümüz projelerin tümünün ülkemiz sporuna ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bir sınıfa geçen Bakan Kasapoğlu ve diğer protokol üyeleri öğrencilere tek tek spor malzemeleri dağıttıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Kaynak: İHA