Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
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Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)

Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner'i ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner'i ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti. Cuma namazını Şadırvan Camii'nde kılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin Bartın- Amasra-Kurucaşile- Cide yolu bölümünde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı inşaat alanını inceledi. 

Ayhan ACAR/BARTIN,  

 


Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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