Bakan Karaismailoğlu: Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız (2) - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu: Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız (2)

Bakan Karaismailoğlu: Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız (2)
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

'MUHALEFETİN KONUŞMALARINA ALDANMAYIN'Bakan Karaismailoğlu, Mogan Gölü'ndeki incelemenin ardından önce Gölbaşı Belediyesi'ni ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

'MUHALEFETİN KONUŞMALARINA ALDANMAYIN'

Bakan Karaismailoğlu, Mogan Gölü'ndeki incelemenin ardından önce Gölbaşı Belediyesi'ni ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin çok büyük işler yaptığını söyledi. Karaismailoğlu, "Siz, muhalefetin veya birilerinin hiçbir iş yapmadan oturdukları yerden keyif yapmak için konuşmalarına aldanmayın. Türkiye çok büyük bir ülke. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye, alt yapı çalışmalarına hızla devam ediyor" dedi.

'TÜRKSAT 5B UYDUSU PAZAR GÜNÜ FIRLATILACAK'

Karaismailoğlu ayrıca, Türksat 5B uydusunun pazar günü uzaya fırlatılacağını hatırlatarak, "Haziranda faaliyetlerine başlayan Türksat 5A uydusu sayesinde dünyanın yaklaşık üçte birinde kapsama alanını genişlettik. Özellikle uydu ve TV yayınları konusunda 5A dünyaya uydu hizmeti veriyor. 5B de haber leşme sektöründe önemli hizmetler sağlayacak. Türksat 5B'nin uydu serüvenini başlatacağız. Bir taraftan havalimanı ihaleleri yapıyoruz, bir taraftan uydularımızı fırlatıyoruz. 2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var artık" diye konuştu.


Bakan Karaismailoğlu: Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız (2)

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Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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