Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

Rusya tarafından Ukrayna'ya başlatılan işgal dünya genelinde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Türkiye de gerek Ukrayna ile yürüttüğü ilişkiler gerekse de coğrafi konumu nedeniyle bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

BAKAN AKAR VE UKRAYNA SAVUNMA BAKANI GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a "İşgali durdurun" çağrısının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ukrayna Savunma Başkanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

SON GELİŞMELERİ ELE ALDILAR

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.