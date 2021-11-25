Son dakika haber! Bakan Gül: Taciz niteliğinde ısrarlı takibin daha ağır cezalandırılmasına çalışıyoruz (2)

'AÇIK GÖRÜŞLER 1 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, pandemi süresince adliyelerde alınan önlemleri anlatarak, "Kovid sebebiyle ilk kez yargıya ara verildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Daha geçen hafta adliye çalışanı hakim toplam 5 arkadaşımızı Kovid'den kaybettik. Tüm bunlara rağmen adaleti ayakta tutmaya kalkan bir yapı var. Kovid süresince cezaevinde hükümlülerin, personelin sağlığı düşünülerek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleriyle düzenlemeler, uygulamalar yaptık. Tüm çalışmalarımızı bu çerçevede yaptık. 'Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluyla koordineli olarak pandemi döneminde kapatılan açık görüşleri yapabilir miyiz?' diye çalışmalarımızı yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak" dedi.

"İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden önce geçen 10 aylık dönemde 236 bin 882 dosyada 658 bin 232 tedbir kararı verilmiştir. Bu tedbir kararları 216 bin 763 kişiye yönelik tesis edilmiştir. Sözleşmenin feshinden sonra ise 4 ay gibi kısa süre içerisinde 141 bin 360 dosya açılmış, 430 bin 745 tedbir kararı verilmiştir. Bu tedbir kararları 140 bin 244 kişiye yöneliktir. Bu veriler dikkate alındığında bir önceki döneme göre yüzde 43 daha yüksek tedbir kararlarının verildiği, dolayısıyla sözleşme fesih oldu, tedbir kararları azaldı iddiasının da doğru olmadığı açıktır."

Haber : Nurisma ÖZONUR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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