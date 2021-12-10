Bakan Gül: "Nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Daha Adil Bir Dünya" temalı düzenlediği programa katıldı. (2)