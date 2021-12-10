Bakan Gül: "Nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir" - Haberler
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Bakan Gül: "Nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Daha Adil Bir Dünya" temalı düzenlediği programa katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Daha Adil Bir Dünya" temalı düzenlediği programa katıldı. (2)

Bakan Gül: Nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir

Bakan Gül: Nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir

Bakan Gül: Nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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