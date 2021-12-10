Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Adalet Bakanı Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Gül, ısrarlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmalarında tamamlandığını ifade etti.

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AA - Son Dakika Haberleri

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