Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor - Haberler
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Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
AA - Haberler | Güncel

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Gül, ısrarlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmalarında tamamlandığını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

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