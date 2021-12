BAKAN GÜL: KADINLARIN UĞRAMIŞ OLDUĞU HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

KADINLARIN UĞRAMIŞ OLDUĞU HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına karşı şiddetle mücadelenin politika üstü, siyaset üstü, toplumun her kesiminin her alanda göstermesi gereken bir mücadele olduğunu belirerek, "Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'daki Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaoynanan özel maçı izledi. İki takımın oyuncularının, üzerinde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktığı ve Fenerbahçe'nin 7-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası açıklama yapan Bakan Gül, skor ne olursa olsun, kazananın kadınlar olduğunu söyledi. İki kadın futbol takımının 'kadına şiddete son' mesajıyla çok önemli bir etkinlik izlediklerini belirten Gül, "Ülkemizin iki köklü takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımı bu mesajı vermek üzere, bir toplumsal farkında oluşturmak üzere bu maç yapıldı. Kadına şiddete son verilmesi anlamında önemli bir mesaj verilmiş oldu. " dedi.

'ADLİYELERDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ' DİYE BU ANLAMDA UYGULAMAYA KOYDUĞUMUZ PROJELER DE VAR

Her alanda kadına şiddetin karşısında olduklarını ve bu mücadeleyi her alanda, her zaman yapmak gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, bu konuda her türlü projeye destek verdiklerini ifade etti. Kadına şiddete karşı mücadelenin politika üstü, siyaset üstü, toplumun her kesiminin her alanda göstermesi gereken bir mücadele olduğunun altını çizen Bakan Gül, şunları söyledi:

"Kadına şiddete sıfır toleransla bu konuda farkındalık getiren bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak 'adliyelerde yalnız değilsiniz' diye bizim bu anlamda birkaç yıldır uygulamaya koyduğumuz projeler de var. Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen iki futbol takımımızın yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek, bir kadının bile suça maruz kalmadığı şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle. "

