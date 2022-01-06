Bakan Gül'den CHP'li Özel'e 'Kur'an kursu' tepkisi: Eski Türkiye özlemi içinde (2)

'YOLUMUZ REFORMDUR DEĞİŞİMDİR'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur- Sen tarafından düzenlenen ' Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'ne katıldı. Programa Gül'ün yanı sıra Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile çok sayıda davetli katıldı. Programda Mehmet Akif İnan'ın hayatının anlatıldığı belgeselden sonra söz alan Bakan Gül, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'de hak ve sendikal mücadelelerde çok önemli badirelerin atlatıldığını kaydeden Bakan Gül, yeni ve sivil bir anayasa milletimizin önünde duran bir ödev olduğunu dile getirdi. Bakan Gül, "Türkiye'de 84 milyon bütün vatandaşımızın 'bu benim Anayasam' diye savunacağı toplumsal sözleşmeye hepimizin ihtiyacı vardır. 10 yıl önce kendi iktidarımız döneminde bile 367 garabetini yaşadık. 411 el kaosa kalktı diye haberler yapıldı. İnşallah yeni sivil anayasayı yaparak, Türkiye'de daha fazla demokrasiyi artıracağız. Bu ülke artık hiçbir zaman eskilere dönmeyecektir. Ülkenin yolu statükocu değildir. Yolumuz reformdur, değişimdir ve dönüşümdür. Sonunda kazanan her zaman millet iradesi olacaktır" dedi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Gül'ün konuşması

Haber: Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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