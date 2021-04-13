Bakan Ersoy'dan NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında, Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür etti.