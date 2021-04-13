Bakan Ersoy'dan NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür
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Bakan Ersoy'dan NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika
Bakan Ersoy'dan NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında, Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür etti.

NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı
NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında, Van Gölü fotoğrafının birinci olması için oy kullananlara teşekkür etti.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından, "NASA tarafından düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında eşsiz güzelliği ile Van Gölü birinci oldu. Teşekkürler el ele veren tüm yüreklere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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