Bakan Ersoy: Antalya, Bodrum, Marmaris'teki yangınlar söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Bakan Ersoy: Antalya, Bodrum, Marmaris'teki yangınlar söndürüldü

Bakan Ersoy: Antalya, Bodrum, Marmaris'teki yangınlar söndürüldü
BBC - Haberler | Dünya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü." dedi. Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 217'si kontrol altında" sözleriyle özetledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da sabah saatlerinde Twitter hesabından Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Açıklamalara göre Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede sahabın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere'de süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi.

Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

Köyceğiz'deki yangın nedeniyle dün de Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri boşaltılmıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Rıza Kayaalp Hakan Reçber Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Ersoy: Antalya, Bodrum, Marmaris'teki yangınlar söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:13:32. #1.14#

title