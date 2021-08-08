Bakan Ersoy: Antalya, Bodrum, Marmaris'teki yangınlar söndürüldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü." dedi. Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 217'si kontrol altında" sözleriyle özetledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da sabah saatlerinde Twitter hesabından Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Açıklamalara göre Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede sahabın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere'de süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi.

Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

Köyceğiz'deki yangın nedeniyle dün de Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri boşaltılmıştı.