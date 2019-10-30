Bakan Ersoy: "2020 yılı itibariyle tanıtıma ağırlık vereceğiz"

30.10.2019 23:57

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bazı beklenen sorunları hızlı bir şekilde çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz, onlara bakacağız. 2020 yılı itibariyle tanıtıma ağırlık vereceğiz." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye gelen Bakan Ersoy, İkizdere ilçesine bağlı Meles Köyü'nde incelemelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen incelemelerin ardından Bakan Ersoy, bir otelde otel işletmecileri ve turizm acentaları ile bir araya geldi.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ersoy, bugün turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Trabzon'dan başladıkları Rizeyle devam ettikleri programın sonuna geldiklerini söyledi.

Erson, özellikle Rize'nin doğa ve alternafit turizm ile ön planda olan bir bölge olduğunu belirterek, "Hem yaylalardaki potansiyeli görmek hemde alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür gibi çalışmalar yapılabilir. Bu alanda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanları ve turizm paydaşları ile küçük de olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını da dinledik. Notlarımız aldık. Bazı beklenen sorunları hızlı bir şekilde çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz, onlara bakacağız. 2020 yılı itibariyle tanıtıma ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Rize'nin en büyük sıkıntılarından birisinin turist profilindeki çeşit azlılığı olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Ağırlık olarak Türk ve Arap turistleri ile çalışıyor. 2020 yılından sonra buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız. 2023 yılına kadar aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu. Tamamında bu tarz bir çalışma yapmayı planlıyoruz. İlave alternatiflerle destekleyip turist sayısını ve profilini artırarak gelirlerini artıracağız. Çok fazla potansiyeli var. Sadece tanıtım sıkıntısı var. Burada turizm geliştirme ajansına büyük iş düşüyor. Sadece potansiyelin tanıtımı değil bu potansiyelin farklı pazarlarda tanıtımı da önemli. Pazar çeşitleme acısından. Sadece iki pazara ağırlıklı olarak endekslenmiş durumda. Bize burada pazar çeşitliliğini de yapacak mevcut potansiyeli farklı tanıtımı sağlayacak program dahilinde bu yıl itibarile ile başlıyoruz. Bir kaç yıl içinde etkilerini de hızlı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Rize'de bir havalimanı hızlı bir şekilde devam ediyor. Buda yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi etkileyebilirsek bunun sonuçlarını ilerleyen yıllarda alırız."

Ersoy, işletme anlayışının biraz gelişmesi gerektiğini dile getirerek, "Karadeniz bölgesinin genelinde var. Özellikle sektörde personel sıkıntısı da var. Burdaki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili bir çalıştayda bir konuşma yaptık. Taleplerde var. Hem Milli Eğitim Bakanımızla hem ben hemde milletvekilimiz görüşecek. Burdaki turizm meslek liselerinin sayısının artırma anlamına gideceğiz." dedi.

Toplantıya, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA