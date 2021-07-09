Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü

Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Venedik'te Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ve Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Venedik'te Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ve Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile görüştü.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşım Sayın Nam-Ki Hong ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerimizi ve küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık" dedi.

Bakan Elvan ayrıca G20 toplantıları bağlamında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de görüştüklerini belirterek, "İkili ilişkilerimiz, ekonomi ve iklim değişikliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü
Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:11:21. #1.15#

title