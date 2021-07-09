Bakan Elvan, Güney Koreli ve Fransız mevkidaşı ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Venedik'te Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ve Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Venedik'te Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ve Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile görüştü.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşım Sayın Nam-Ki Hong ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerimizi ve küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık" dedi.

Bakan Elvan ayrıca G20 toplantıları bağlamında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de görüştüklerini belirterek, "İkili ilişkilerimiz, ekonomi ve iklim değişikliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı