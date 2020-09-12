Bakan Dönmez, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi aynı zamanda devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi aynı zamanda devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Bu yıl 739'uncu gerçekleşen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılmak için geldiği Bilecik'te ilk olarak Şeyh Edebali türbesini ziyaret etmek oldu. Arından kısa bir açıklama yapan Bakan Dönmez, "Osmanlı yönetim anlayışının ve irfanının temellerini atan Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik, hayır duada bulunduk. Şeyh Edebali'nin manevi mirası dün olduğu gibi bugün de devlet yönetiminde rehberimiz olmaya edecek" dedi.

Ziyaret sonrası Bakan Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde kutlanacak olan 739. Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri katılmak üzere ilçeye hareket ederken kendisine Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA