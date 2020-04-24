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Bakan Dönmez: "Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimizin iş planı tamamlanınca şu anda biz gemimizi Marmara'ya çektik. Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak" dedi.

24.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:27
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimizin iş planı tamamlanınca şu anda biz gemimizi Marmara'ya çektik. Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVnet kanalında canlı yayına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretime geçiş süresi hızlandırılan bor katkılı el dezenfektanı Borel hakkında bilgi verdi. Meskenlerde elektrik ve doğalgaz kullanımının yüzde 15 oranında artış gösterdiğinin altını çizen Dönmez, Fatih sondaj gemisinin petrol arama ve sondaj çalışmaları için ise tarih verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesini ortaya koyan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılını bir kez daha kutlayan Bakan Dönmez, Ramazan ayına da değindi. Dönmez, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bu vesileyle ulusumuzun, çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Ramazan-ı Şerif'in de birinci günündeyiz. İnşallah Ramazan ayı da insanlarımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık kurumlarının olduğu yerlerde adeta nöbet tutuyoruz"

Covid-19 salgını sürecinde tedbirleri elden bırakmadıklarının altını çizen Dönmez, sağlık kurumlarının bulunduğu bölgelerde kesinti ve aksama yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıldığını vurguladı. Dönmez, "Covid ile mücadele ilk vakayla değil, ilk vakanın tespitinden çok önce başlamıştı. Öncelikle Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin diğer kurumları alınması gereken tedbirleri ve hazırlıkları ciddi anlamda yerine getirdiler. Nitekim birçok ülkeden çok sonra biz bu vakayla karşı karşıya kalmış olduk. Sağlık Bakanlığı ve çalışanları cephenin en ön saflarında bu süreci götürüyor. Bizim gibi teknik bakanlıklar da halkımızın evlerinde yoğun bir şekilde vakit geçirdiği şu dönemde enerji hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi bizim için en öncelikli kısımlardan birisi oldu. Bugüne kadar da ciddi bir sorun yaşamadık. Bu hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmekten sorumlu olan bir çalışan grubumuz var. Sayılarını on binlerce ifade edebileceğimiz. Burada da çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından da Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirler yerine getirildi. Zorunlu olmayan personel uzaktan hizmetlerini yerine getirdiler. Bu hem kamu hem de özel sektör tarafından yerine getirildi. Enerji çalışanları da bu dönemde yerine göre hizmetin aksamaması için ciddi sorumluluklar üstlendi. Özellikle sağlık kurumlarının olduğu yerlerde adeta nöbet tutuyoruz. Kesinti, aksama olmasın diye" diye konuştu.

"Biz gerekeni yaparız"

Kıyasen fatura uygulamasının geçmişte de uygulandığına değinen Dönmez, şüphesi olan vatandaşların gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra irtibat numaralarıyla iletişime geçmesini önerdi. "Bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı. Zorunlu olmadıkça kamu görevlisi dahil girmesi çıkması kısıtlama getirildi. Bu noktalarda geçmiş iki yılın ortalama tüketim değerleri dikkate alınacak şekilde kıyas faturası dediğimiz faturalanma imkanı getirildi. Son derece az yerde uygulanıyor. Büyük kentlerimizde karantinalı bölgelerimiz olmadığına göre, faturaların büyük bir kısmı müşterilerimizin gerçek tüketim değerlerinden oluşuyor. Vatandaşımızın herhangi bir şekilde şüphesi varsa, sayacın üzerindeki tüketim değerini okumak ve kendisine gönderilen faturayla mukayese etmek suretiyle değerlendirme sonucu itirazını yapabilir. Bu itirazlar zamanında değerlendirilmiyorsa vatandaşlarımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakanlığımızın ve EPDK'nın halkla ilişkiler telefonlarını arayıp şikayetlerini bildirebilirler, biz de gerekeni yaparız" dedi.

"Düzenletme faturaları olacak"

Covid-19 salgınından doğan kısıtlama süreci sona erip hayat normale döndüğü anda kıyasen faturalarda düzeltme yapılacağının altını çizen Dönmez, "Bazı yerlerde sosyal mesafenin korunamadığı durumlar oluyor. Dolayısıyla hem vatandaşın hem de çalışanımızın sağlığını korumak açısından böyle bir uygulamaya gidildi. Vatandaşımız şayet isterse, ilgili dağıtım şirketini arayarak, 'Bana bir kıyas faturası gönderdiniz ama benim sayacımın üzerindeki değeri şudur' diyerek söylediği anda o değeri dikkati alacaklar. Diyelim ki hiçbiri olmadı bunların. Normalleşme sürecine girildiğinde biz sayaçları okuyacağız. Bu okunduğu dönemde de fark söz konusuysa düzeltme faturaları da çıkacak. Vatandaşlarımızın meskenlerinin elektriği ve doğal gazı borçtan dolayı kesilmiyor bu dönemde. Küçük esnafında bu kapsamdaki elektrik kesme işlemlerini durdurduk" şeklinde konuştu.

"Meskenlerdeki tüketimin görece arttığını görebiliyoruz"

Son dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan fiyat artışının sebebini de açıklayan Dönmez, "Neredeyse 6-7 aydır elektrik ve doğalgaz tarifelerinde değişiklik yapılmadı. Türkiye genelinde hem elektrik hem de doğalgaz alanında tüketimler düştü. Ancak bir alanda tüketim arttı. Bu artış da meskenlerde yaşandı. Meskenlerdeki tüketimin görece arttığını görebiliyoruz. Konutlarda yüzde 15 civarında ortalama tüketim artmış gözüküyor" dedi.

"Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak"

Fatih sondaj gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Dönmez, Akdeniz'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dönmez, "Fatih sondaj gemimizin iş planı tamamlanınca şu anda biz gemimizi Marmara'ya çektik. Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak. Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemimiz de an itibariyle adanın batısında. Selçuklu-1 lokasyonunda çalışmalarına devam ediyor. Bu krizi atlatır atlatmaz eski tüketim seviyelerine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği bir video konferans sonucu bor katkılı el dezenfektanının çalışmalarının hızlandığına değinen Dönmez, "Video konferans yoluyla görüştüğümüz sırada Cumhurbaşkanımız, 'Borla ilgili bir çalışmanız var mı?' diye sorunca AR-GE çalışmalarını tamamladığımız bir ürün vardı; bor katkılı el dezenfektanı. Tam da o günlerde etil alkolün benzine karıştırılması durumunu askıya aldık. Açığa çıkan üretim kapasitesini de kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanmış olduk. Cumhurbaşkanımız da seri üretime geçilmesi için talimat verdi ve arkadaşlarımız da seri üretime geçtiler. Raflarda yerini almaya başladı. Tabii bir anda 81 vilayette bütün satış noktalarında olması kolay bir şey değil. Neredeyse 1 haftadır raflarda. 2 milyonu aşkın bir üretim ve satış gerçekleşmiş durumda. Bunlar 100 ml ürünler. Bazı platformlarda Eti Maden'in tavsiye ettiği fiyatının da üstünde gittiği fark edildi. Ticaret Bakanlığıyla da görüştük bunlara fırsat verilmemesi için. Tavsiyemiz zincir marketlerden erişilmesi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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