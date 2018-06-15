Bakan Demircan: "Türkiye Artık Yıldız Gibi Parlayan Bir Ülke"

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bayramlaşma programına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiyemiz gerek insanıyla, gerekse ulaştığı bilgi ve teknolojisiyle artık yıldız gibi parlayan bir ülke. Gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek" dedi.

Samsun'da Ramazan Bayramı nedeniyle Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen bayram programına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı. Programda konuşan Bakan Demircan, "Barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramları idrak etmemizi Allah'tan niyaz ediyorum. Samsun barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin şehri. Samsun, yapısı ve dokusuyla Türkiye'yi temsil edecek bir öncü il olma özelliğini sürdürüyor. Bu yönüyle Samsun'un geleceğinin dünden daha iyi olacağını buradan paylaşmak istiyorum. Şehrimiz her şeyin en güzeline layıktır. Bu ülkenin güçlü olması ve gelişmesi, bütün mazlumların umudunun yeşermesi anlamına gelir. Bu coğrafyada Türkiyemiz gerek insanıyla, gerekse ulaştığı bilgi ve teknolojisiyle yıldız gibi parlayan bir ülke. Gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek. Milletimiz bu coğrafyada demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiş ve işletecektir. 1 hafta sonra gerçekleşecek olan seçimlerin de şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Hamdolsun ki Ramazan ayını idrak ederek bayrama ulaştık. Şükürler olsun ki gerek Samsun olarak, gerekse ülke olarak bayramı huzur içerisinde idrak ediyoruz. Şüphesiz bu huzur ikliminin oluşmasında şehitlerimizin büyük payı var. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Bayramlar birlik ve beraberlik günü. Bu günlerde kırgınlıklar unutulur ve sevgiyle insanlar birbirlerine sarılırlar. İnşallah biz de Samsun'da yakaladığımız bu birlik ve beraberliğin tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de, "Kıyamete kadar inşallah nice bayramlar görürüz. İnşallah bu bayramın tüm mazlum milletlerin kurtuluşuna da vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN