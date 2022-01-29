Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi - Haberler
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Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonucu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Babacan, "Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok" dedi.

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararın ardından, görevden affını istediği belirtilen Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atandı. Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefetten ilk yorum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ali Babacan, Bakan değişikliğiyle ilgili yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Atama değişikliklerinin sebebinin bilinmediğini belirten Babacan, "Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok" dedi.

Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi

NELER YAŞANDI?

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığı'ndan affını istediğini belirten Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden aldı, yerine ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, TÜİK, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

Timuçin Aktürk:

Sana mı sorulması gerekiyor? Yarın hükümet ( şakadan ) olsan Bakan değiştirirken tüm partilere mi danışacaksın? Bak devlet 24 saat çalışıyor. Sen ve diğer muhalefet uyurken birileri ayakta ve yeni atamalar yapıyor. Sizlere iyi uykular...

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Vatandaş:

Sanane Ali sana ne oluyo ??

Cevap Yaz 36 33 Yayından Kaldır
500
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