Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki iş birliğimizi ele aldık" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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