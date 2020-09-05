Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Başbakanı Sebastian Kurz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Avusturya Başbakan'ı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi.

"HASTALIKLI ZİHNİYET"

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" ifadelerini kullandı.