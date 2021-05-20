Bakan Çavuşoğlu Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid'le görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid'le görüştü

Bakan Çavuşoğlu Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid'le görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

BM Genel Kurulu'nun 'Filistin' oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'le bir araya geldi.

BM Genel Kurulu'nun 'Filistin' oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  ABD'nin New York kentinde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. ABD'de iki temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'le görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu,"Kovid-19 salgınıyla mücadelede işbirliğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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