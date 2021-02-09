Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi

09.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:09

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Görüşmeden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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