Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi
09.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:09
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı