Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi

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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi.