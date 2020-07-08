Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti
İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u kabul etti.
08.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:21
İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti kapsamında geldiği Londra'da temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u kabul etti.
(İHA)
Kaynak: İHA