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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının birinci gün oturumlarına katıldı

AA, Sarp Özer - Güncel
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının birinci gün oturumlarına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

Akar, NATO Karargahı'nda, Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı.

İlk olarak "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına iştirak etti.

Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

AA / Sarp Özer - Güncel

Atlantik Konseyi, Hulusi Akar, Nükleer, Milli, Güncel, Haberler

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