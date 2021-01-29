Bakan Akar: Karabağ'da ortak merkez yarın faaliyete başlayacak
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Bakan Akar: Karabağ'da ortak merkez yarın faaliyete başlayacak

29.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:29
Bakan Akar: Karabağ'da ortak merkez yarın faaliyete başlayacak

Bakan Akar: Karabağ'da ortak merkez yarın faaliyete başlayacakMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek amacıyla oluşturulan Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin yarın faaliyetine başlayacağını söyledi.

Bakan Akar: Karabağ'da ortak merkez yarın faaliyete başlayacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek amacıyla oluşturulan Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin yarın faaliyetine başlayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulanan Bakan Akar, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk" dedi. Görüşmede Türk ve Rus askerlerinden oluşan ortak merkezin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi: "Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık. Ortak merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak. Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu ortak merkezin  çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz. Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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