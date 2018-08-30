Bakan Akar: "Azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecek"

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Devlet Mezarlığı ziyaret edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Başkent Ankara'da çeşitli törenler düzenlendi. İlk olarak Anıtkabir ziyaret edildi, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi ve Devlet Mezarlığı ziyaret edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli bazı generallerden oluşan heyetle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindekiler, Devlet Mezarlığı'nda milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı bulunduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, deftere şu notu bıraktı:

"Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna büyük mücadeleler vererek tarihin müstesna sayfalarına adlarını altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın fedakar ve kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve kıymet devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96'ncı yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 7 düvelin kutsal vatan topraklarımızı işgal girişimine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla verdiğimiz mücadele en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen eşsiz bir zaferle sonuçlanmıştır. Binlerce yıllık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin egemenlik ve istiklalini savunmak için gösterdiğiniz benzersiz cesaret, azim, fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Sizler tarafından kurulan asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz abidesi, eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından ilelebet korunacak, aziz hatıralarınız daima minnet, saygı ve şükranla anılacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Akar ve beraberindeki heyet daha sonra milli mücadelede görev almış komutanların kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Tören anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.