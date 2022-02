BakaBaka rap sözleri! Ceza - Baka Baka sözleri nedir? 'Baka Baka' rap şarkısı hakkında bilgiler!

Ceza'nın yeni çıkarttığı Baka Baka şarkısı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ceza - Baka Baka sözleri nedir? Şarkının sözleri Bilgin Özçalkan ve Gökberk Çırakoğlu'na aittir. Ceza-BakaBaka şarkı sözleri sizlerle...

CEZA - BAKA BAKA SÖZLERİ

Baka baka baka geliyorum

Adımımı ata ata ata yürüyorum

Alayına çata çata çata gideriz yolumuz hep sapa dönüşü yok var mı ki?

A a yalan ata ata gidiyo bir çoğu yere bata bata çıka yaşıyor

Önüme kata kata kata eledim bi sürü safsata Genede yazılıyo tarih

***

Bu sana ağır iş kolaysa paha biç

Bi kısım işi biliyo biliyo bi çoğu hariç

Arama boşuna bulamazsın yokki bir tarif

Nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik

***

Genzini benzin yaktı olunca gezgin

Tepinin şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik

Yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi

Her an yeni mevzu her an yeni tenkit

***

Pir ü pak, pure hiphop çoğunu çarptı zor hesap

Yok tornistan bu harbi kamp ve eninde sonunda çıkıyo

Bir handikap ve hileli her bir kart

Techizatla zor müfredat da yok

Bildiklerim bilmediklerime antidot

***

Unuttuklarımsa bildiklerimden de çok

Hele gelip bir de gördüklerimden bir sor yeah

Dediniz bana niçin dedim sarayım yok

Dedim herkes ayrı biçim

Herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor

Geriye çekil yoksa özgürlük bu değil mi

Saça saça saça yaşıyor bir çoğu

Topu taça taça taça atıyo bile bile bu

Maça maça maça bakılıyor ve yinede yaka paça dağılıyor façan

***

Oldschool değil bu daha eski pagan

Geçmiyo senin rhyme flow ya da paran

Ama birden bire sanar kırar rekor

Ancak anlatmak şart o bir dekor

Hedef ya sen ya ben ya o

Ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol

Vakit çabuk geçer ortam sakat

Fakat Ceza gelir gene yıkar tabu

***

Türünün son örneği o yolar tavuğu

Ofshore banks bir de para dolu bavul

Bırak kendi düğününde oynasın o la*uğu

Kapısının önünde ben çalacağım davul

***

Yeah dediniz bana niçin

Dedim zararım yok dedim herkes ayrı stil

Herkeste ayrı skill ve de herkes aynı değil

İşte anla artık söyle şimdi farklılık bu değil mi

***

Ya sakinliğini koru ya da git panik ol

Ya cehaletini tut ya da git soru sor

Bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor

Lirikler anlayana gerisine molotov

***

Ver emek çivi çak bu kıta bir kitap

Gibi dolu inan oku ama vakit az

Bırakma yarına sen birikip oluyor sel

Belki olursun derin sularda bir balina

***

Para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur

Ama sürülüyo keyif sefa keyfin keka görünüyo

Gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza

Ya da yarana tuz at her gün yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak

Ben de bu göle bir maya çaldım belki de tutar

Bir kısım nükteyi bir kısım ise yolu kapar...

Haberler.com - Gündem