BakaBaka rap sözleri! Ceza - Baka Baka sözleri nedir? 'Baka Baka' rap şarkısı hakkında bilgiler!
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Türkiye'nin en iyi 2 rapçisi arasında gösterilen Ceza'nın yeni tekli şarkısı çıktı. Şarkının sözleri çok beğenildi. Peki, Ceza - Baka Baka sözleri nedir? Ceza - Baka Baka sözleri nelerdir? BakaBaka rap şarkısı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Ceza'nın yeni çıkarttığı Baka Baka şarkısı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ceza - Baka Baka sözleri nedir? Şarkının sözleri Bilgin Özçalkan ve Gökberk Çırakoğlu'na aittir. Ceza-BakaBaka şarkı sözleri sizlerle...
CEZA - BAKA BAKA SÖZLERİ
Baka baka baka geliyorum
Adımımı ata ata ata yürüyorum
Alayına çata çata çata gideriz yolumuz hep sapa dönüşü yok var mı ki?
A a yalan ata ata gidiyo bir çoğu yere bata bata çıka yaşıyor
Önüme kata kata kata eledim bi sürü safsata Genede yazılıyo tarih
***
Bu sana ağır iş kolaysa paha biç
Bi kısım işi biliyo biliyo bi çoğu hariç
Arama boşuna bulamazsın yokki bir tarif
Nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik
***
Genzini benzin yaktı olunca gezgin
Tepinin şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik
Yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi
Her an yeni mevzu her an yeni tenkit
***
Pir ü pak, pure hiphop çoğunu çarptı zor hesap
Yok tornistan bu harbi kamp ve eninde sonunda çıkıyo
Bir handikap ve hileli her bir kart
Techizatla zor müfredat da yok
Bildiklerim bilmediklerime antidot
***
Unuttuklarımsa bildiklerimden de çok
Hele gelip bir de gördüklerimden bir sor yeah
Dediniz bana niçin dedim sarayım yok
Dedim herkes ayrı biçim
Herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor
Geriye çekil yoksa özgürlük bu değil mi
Saça saça saça yaşıyor bir çoğu
Topu taça taça taça atıyo bile bile bu
Maça maça maça bakılıyor ve yinede yaka paça dağılıyor façan
***
Oldschool değil bu daha eski pagan
Geçmiyo senin rhyme flow ya da paran
Ama birden bire sanar kırar rekor
Ancak anlatmak şart o bir dekor
Hedef ya sen ya ben ya o
Ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol
Vakit çabuk geçer ortam sakat
Fakat Ceza gelir gene yıkar tabu
***
Türünün son örneği o yolar tavuğu
Ofshore banks bir de para dolu bavul
Bırak kendi düğününde oynasın o la*uğu
Kapısının önünde ben çalacağım davul
***
Yeah dediniz bana niçin
Dedim zararım yok dedim herkes ayrı stil
Herkeste ayrı skill ve de herkes aynı değil
İşte anla artık söyle şimdi farklılık bu değil mi
***
Ya sakinliğini koru ya da git panik ol
Ya cehaletini tut ya da git soru sor
Bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor
Lirikler anlayana gerisine molotov
***
Ver emek çivi çak bu kıta bir kitap
Gibi dolu inan oku ama vakit az
Bırakma yarına sen birikip oluyor sel
Belki olursun derin sularda bir balina
***
Para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur
Ama sürülüyo keyif sefa keyfin keka görünüyo
Gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza
Ya da yarana tuz at her gün yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak
Ben de bu göle bir maya çaldım belki de tutar
Bir kısım nükteyi bir kısım ise yolu kapar...