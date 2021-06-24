Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 3. bölüm fragmanı izle! KANAL D Baht Oyunu 2. Bölüm izle!

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Baht Oyunu dizisi KANAL D ekranlarında 3. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 3. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. ! KANAL D Baht Oyunu 3. bölümü ile başlıyor! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 3. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAHT OYUNU 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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BAHT OYUNU 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Rakibi Tuğçe'yi daha iyi tanımak için araştırmalara başlarken, evliliğini sır gibi saklayan Rüzgar da Ada'yı şirkette bir tehdit olarak görüp onu uzaklaştırmaya çalışır. Video skandalının ardından Bora'nın işleri toparlaması için eline bir fırsat geçer. Son derece kritik iş yemeğine karşı tarafın eşiyle geleceğini öğrenen Bora, yemeğe Tuğçe ile gitmeyi uygun görür. Ada ise Bora'nın yemeğe kendisiyle gitmesi için Tuğçe'ye bir oyun kurar ve başarılı olur. Bora, yemeğe Ada'yı davet edip yemek boyunca da sevgilisi gibi davranmasını ister. Mükemmel başlayan yemek, restorana Tuğçe ve Rüzgar'ın gelmesiyle adeta bir kabusa dönüşür.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU DİZİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer).