Baht Oyunu Tuğçe kimdir? Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Baht Oyunu Tuğçe kimdir? Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Baht Oyunu Tuğçe kimdir? Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Kanal D ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranların' da başlıyor! Dizinin başrollerinde Aslı Sümen (Tuğçe), Aytaç Şaşmaz(Bora), Cemre Baysel (Ada) paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Baht Oyunu' nun Tuğçe'sı Aslı Sümen'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Baht Oyunu Tuğçe kimdir? Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Haziran Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan ARC Film yapımı dizi Baht Oyunu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Aslı Sümen ( Tuğçe), Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciye ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu Aslı Sümen dikkat çekiyor.Peki, Baht Oyununun Tuğçe'si Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Baht Oyunu Tuğçe kimdir? İşte detaylar!

BAHT OYUNU TUĞÇE KİMDİR?

Tuğçe, Bora'nın çocukluk arkadaşı, aynı zamanda iş ortağıdır. Alımlı, iyi eğitimli, akıllı bir kadın olan Tuğçe, kimi zaman insanlara yukarıdan bakmasıyla bilinir. İstediklerini elde edebilmek için entrika yapabilecek kadar hırslıdır. Bora'ya yakın olabilmek için şirkete ortak olan Tuğçe, ona uzun zamandır aşıktır fakat Bora'nın ulaşılmazlığı ona açılmasını engellemektedir. Gayesi Bora'nın kendisine aşık olmasını sağlamak ve onunla evlenmektir.

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen, 1994 yılında Mersin'de doğan Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasının birincisidir. Sümen, 27 yaşındadır.

Eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

1.74 cm boyunda olan Aslı Sümen, mankenli ve fotomodellik yapmaktadır.

18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan"Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir.

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