Baht Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baht oyunu hangi günler ekrana gelecek?
Yeni dizi Baht Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baht Oyunu günü ne zaman? Baht Oyunu yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Baht Oyunu hangi kanalda olacak? Baht Oyunu saat kaçta? Baht Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Tüm detaylar yazımızda.
Yeni başlayacak dizi Baht Oyunu'nun hangi tarihte yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Baht Oyunu ne zaman, saat kaçta? Baht Oyunu hangi kanalda? Baht Oyunu yayın saati ne zaman? Baht Oyunu hangi günler ekrana gelecek? Baht Oyunu ne zaman başlıyor?
BAHT OYUNU NE ZAMAN?
Baht Oyunu, 15 Haziran Salı 2021 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacaktır. Dizi Salı günleri yayınlanacaktır.
Baht Oyunu, ARC Film imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer almaktadır.
BAHT OYUNU İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Baht Oyunu 1. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı yeni dizisi "Baht Oyunu" Salı Kanal D'de başlıyor!
Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi "Baht Oyunu" yakında Kanal D'de! Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.
Baht OyunuSalı 20.00'de Kanal D'de başlıyor!
BAHT OYUNU KONUSU NE?
Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan Baht Oyunu, 15 Haziran Salı akşamı saat 20: 00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.
BAHT OYUNU OYUNCU KADROSU
- Aytaç Şaşmaz - Bora
- Cemre Baysel - Ada
- Altan Erkekli
- Aslı Sümen - Tuğçe
- İdris Nebi Taşkan - Rüzgar
- Hande Subaşı
- Tuğba Çom Makar - Nergis
- Funda İlhan
- Ozan Dağgez - Evren