Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 13. yeni bölüm canlı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 7 Eylül Salı yayınlanan12. bölümde Ada ve Bora, Selin ve Ali'nin yardımlarıyla birbirlerine olan aşklarını ilan ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada (Cemre Baysel), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora (Aytaç Şaşmaz) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

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