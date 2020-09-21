Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar; polis ceza kesti
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Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar; polis ceza kesti

KADIKÖY'de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar; polis ceza kesti
21.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:00
KADIKÖY'de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Kadıköy evlendirme dairesi önünde gelin arabalarının üzerlerine çıkarak bahşiş toplamaya çalışan, canlarını da tehlikeye atan gençler trafikte terör estirdi. Şikayet üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek bahşiş toplamaya çalışan gençlere müdahalede bulundu. Gençlere çevreye rahatsızlık vermek suçundan kişi başı 187 lira ceza kesildi. 

Öte yandan, Ataşehir Belediyesi nikah salonu önünde de gelin arabalarının önlerini keserek zarf almak için bekleyen aralarında çocukların da bulunduğu gençler zaman zaman kendi aralarında hem kavga etti hem de kendilerini arabaların önlerine attı. İhbar üzerine harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polisleri, nikah salonu önüne gelerek bahşiş almak için bekleyen gençlere müdahalede bulundu. Gençlere maske takmamaktan kişi başı 900 lira, çevreye rahatsızlık verme suçundan da 187 lira para cezası uygulandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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