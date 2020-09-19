Bahreyn'de aktivistler normalleşme karşıtı yürüyüş düzenledi
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Bahreyn'de aktivistler normalleşme karşıtı yürüyüş düzenledi

Bahreyn'de göstericiler, ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi hedefli anlaşma imzalamasını protesto etti.

Bahreyn'de aktivistler normalleşme karşıtı yürüyüş düzenledi
19.09.2020 02:27 | Son Güncelleme: 19.09.2020 02:30

Bahreyn'de göstericiler, ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi hedefli anlaşma imzalamasını protesto etti.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülere göre, başkent Manama'ya bağlı Ebu Sayba köyünden çıkan kadın ve erkeklerden oluşan gösterici grubu protesto düzenledi.

Göstericiler, Bahreyn ve Filistin bayrakları yanı sıra "Kudüs öfkesi Cuması" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüş sırasında "Normalleşme ihanettir", "Kalmanız imkansız, çekin gidin" sloganları atan göstericiler, İsrail ile yapılan anlaşmaya karşı olduklarını belirterek, ülke yönetimini eleştirdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hamdi Yıldız
Hamdi Yıldız
AA Editörü
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