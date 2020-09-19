Bahreyn'de aktivistler normalleşme karşıtı yürüyüş düzenledi Bahreyn'de göstericiler, ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi hedefli anlaşma imzalamasını protesto etti.

Bahreyn'de göstericiler, ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi hedefli anlaşma imzalamasını protesto etti.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülere göre, başkent Manama'ya bağlı Ebu Sayba köyünden çıkan kadın ve erkeklerden oluşan gösterici grubu protesto düzenledi.

Göstericiler, Bahreyn ve Filistin bayrakları yanı sıra "Kudüs öfkesi Cuması" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüş sırasında "Normalleşme ihanettir", "Kalmanız imkansız, çekin gidin" sloganları atan göstericiler, İsrail ile yapılan anlaşmaya karşı olduklarını belirterek, ülke yönetimini eleştirdi.

Kaynak: AA