Bahreyn 3,5 yıl sonra hava sahasını Katar'a açtı

Bahreyn, yaklaşık 3,5 yıl önce Katar'a kapattığı hava sahasını Körfez krizinde sağlanan uzlaşının ardından yeniden açtı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Katar uçaklarının Bahreyn hava sahasını kullanmasına bugünden itibaren izin verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Uzlaşı sonrasında Suudi Arabistan ve BAE de Katar ile 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırlarını yeniden açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi