Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
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Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ramazan Çimen, bir telefon uygulaması üzerinden 7 bin liraya satışa çıkarılan karavanı almak isteyince dolandırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ramazan Çimen, bir telefon uygulaması üzerinden 7 bin liraya satışa çıkarılan karavanı almak isteyince dolandırıldı. Önden 2 bin lira kapora, daha sonra sözde satıcıların fatura karşılığında paranın tamamını istemesi üzerine de ücretin tamamını vermesine rağmen karavanı alamayan, parası da iade edilmeyen Çimen, soluğu savcılıkta aldı.

İzmir'de yaşayan ve bir şirkette bölge sorumlusu olarak çalışan Ramazan Çimen (31), 12 Temmuz günü bir telefon uygulaması üzerinden görüp beğendiği karavanı almak istedi. İlan sahibi olan kişiyle irtibata geçen Çimen, satın almak için 7 bin liraya satıcıyla anlaştı. Aynı gün satıcıya banka aracılığıyla 2 bin lira kapora, daha sonra fatura karşılığında paranın tamamının istenmesi üzerine 5 bin lira daha gönderen Ramazan Çimen, karavanın teslimi için beklemeye başladı. Ancak satıcı ne karavanı teslim etti, ne de aldığı 7 bin lirayı iade etti. Telefonlarına da yanıt alamayan Çimen, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Şeytanın aklına gelmez

Dolandırıcıların daha önce alışveriş yapan bir belediye çalışanından güven sağlamak için kurum kartının fotoğrafını istedikleri öne sürüldü. Satış için önce kapora isteyen, daha sonra sistemlerinde bir sıkıntı olduğunu söyleyerek paranın tamamını hesap numarası göndererek dolandırıcıların tuzağına düşen Ramazan Çimen, satış anında başından geçenleri anlattı.

Çimen, "Bir bahçe satın aldım ve oraya koymak için prefabrik konteyner bakıyordum. Bunun için bir uygulamadan ilanlara baktım ve beğendiğim ilanın sahibine mesaj attım. Arkadaş numarasını attı. Ben de fiyat konusunu görüştüm. 'Karttan çekebilir miyiz?' dedim. 'Bir miktar peşin olursa karttan çekeriz' dedi. Seferihisar Belediyesinde çalıştığını söyledi; ancak biz daha sonra öğrendik ki, satış esnasında belediyedeki başka bir kişinin kimliğini kullanıyorlarmış. Belediyede çalışan o kişi de bir satış esnasında bu adamlara güvenip kimliğini göndermiş. Ben de belediyede çalıştığına inanınca ikna oldum. Bana 'Biz bir yeri kapattık, malzemeleri elden çıkarmamız lazım' dediler. Az bir miktara satacaklarını söylediler. 2 bin lira önden kapora göndermemi gerisini de karttan çekeceklerini söylediler. Ben de kabul ettim ve 2 bin lirayı gönderdim. Ondan sonra telefonla beni arayarak sistemde bir sıkıntı yaşadıklarını, paranın tamamını göndermemi ve fatura çıkışını yapacaklarını söylediler. 'Ben sizi tanımıyorum, nasıl güveneceğim' deyince belediyede çalıştığını, kimlik bilgilerini gönderdiğini, hesap numarası gönderdiğini söyledi. Parayı gönderirken de konteyner için gönderiyorum diye yazmamı da söylediler. Elimde kişinin kurum kimliği olduğu için de sıkıntı olmaz diye düşündüm" dedi.

"Karavanın kamyona yüklenmiş halde fotoğrafını gönderdiler"

Dolandırıcılarla sohbeti esnasında şüpheye düştüğünü de belirten Ramazan Çimen, "Bir numara verdiler bana kamyon şoförünün numarası diye, sonra da karavanın kamyona yüklenmiş halde fotoğrafını gönderdiler. O esnada şüphelendim; ama belki hevesten belki de heyecandan idrak edemedim. Konumumu göndermemi istediler gönderdim. Yola çıktım geliyorum dedi. Bekledim gelir diye gelmedi. Aradığımda telefonu açmadılar. Şimdi aynı şekilde devam ediyorlar. Aynı gün akşamına polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Ertesi gün telefonları tekrar açtılar, insanlara tekrar yazıyorlar. Tekrar aynı şekilde dolandırmaya çalışıyorlar. İnsanlara Yalova'dayım diyorlar. Nakliye masrafı olacağı için önden ücret istiyorlar ve böyle tuzağa çekiyorlar" açıklamasında bulundu.

"Başkasının canı yanmasın"

Tuzağa düşerek parasını kaptıran Çimen, başka insanların da bu tarz dolandırıcıların kurbanı olmaması için bu şahısların bulunmasını istedi. Çimen, "Daha sonra ben başka bir arkadaşımın numarasıyla beni dolandıran kişi veya kişileri yeniden aradım. Telefonu akşam olunca kapatıyorlar. Başka numaralardan mesaj atınca yine cevap veriyorlar aynı şekilde. Arayıp ben olduğumu söylediğimde direk telefonu yüzüme kapatıyorlar. Bu kişiler başka insanları dolandırmaya hala devam ediyorlar. 3 - 5 tane hat almışlar; bunları akşamları kapatıyorlar. İnsanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ben paramı kaptırmış olabilirim, bir hata yapmış olabilirim ama her şey, bütün bilgileri, telefon numaraları, IBAN numaraları ortadayken bu adamlar nasıl bulunamıyor? Toplamda 7 bin lira paramı kaptırdım. Karşı tarafın kimliğini kullandığı belediye çalışanı arkadaş da belki mağdur. Onun kimliğini kullanarak kötü bir intibah bırakıyorlar. O belediye çalışanı da savcılığa vermiş bu dolandırıcıları. Ben bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Parayı yediyse yesin. Ben bir hata yaptım belki, paramı kaptırdım; param geri gelmeyebilir. Ama başka insanları dolandırmasınlar. Bir an önce bu kişilerin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı
Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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