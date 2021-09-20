Bahçeşehir Koleji nerede, kaç kampüsü var? Hangi illerde var? - Haberler
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Bahçeşehir Koleji nerede, kaç kampüsü var? Hangi illerde var?

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Bahçeşehir Koleji nerede, kaç kampüsü var? Hangi illerde var?

Bahçeşehir Koleji eğitim öğretim faaliyetleri eğitim dünyasında araştırma konusu olurken kolejin hangi ilerde ve nerelerde olduğu merak edildi. Peki, Bahçeşehir Koleji nerede? Hangi illerde Bahçeşehir Koleji var? İşte, detaylar…

Eğitim faaliyetleri le sık sık gündeme gelen Bahçeşehir Koleji, zaman zaman farklı konularla da gündem oluyor. Vatandaşlar Bahçeşehir Koleji hakkında detaylı bilgiler araştırırken Bahçeşehir Kolejini eğitsel faaliyetleri kadar fiziksel özelliklerini de merak ediyorve Bahçeşehir Koleji nerede ve hangiillerde var gibi konuları araştırıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji nerede?

Bahçeşehir Koleji ülkemizin 62 ilinde faaliyet göstermektedir. Anaokulu, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim kurumları olan Bahçeşehir Koleji, bazı illerde birden fazla kurumu ile hizmetlerine devam ediyor.

Bahçeşehir Koleji anaokullarında, 4 ve 5 yaş gruplarında "Çift Dilli Eğitim" ya da "Half Day English/ Yarım Gün Türkçe Yarım Gün İngilizce" programı uygulanıyor. (okullara göre farklılık göstermektedir).

Çift Dilli Eğitimde, sınıflarımızda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni bulunur. Programın yüzde 70'i İngilizce, yüzde 30'u Türkçe olarak yürütülür. İki sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunuyor.

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LİSELER

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Bahçeşehir Koleji Anadolu Liseleri

Bahçeşehir Koleji Fen Liseleri

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