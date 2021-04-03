VAN Bahçesaray yolunda kış, merkezde bahar

Bahçesaray yolunda kış, merkezde baharGülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın büyük bölümü yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesine ulaşımın sağlandığı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde nisanda da karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bahçesaray yolunda kış, merkezde bahar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın büyük bölümü yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesine ulaşımın sağlandığı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde nisanda da karla mücadele çalışması yürütülüyor. Sadece 20 kilometre uzaklıkta yer alan ve karla kaplı yüksek dağlarla çevrili olan Bahçesaray merkezde ise bahar havası yaşanıyor. Boy vermeye başlayan bitki örtüsü ile yeşile bürünen ilçede yaşayanlar da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

Yılın büyük bölümü karla kaplı olan Van- Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması, nisan ayında da devam ederken, ilçe merkezinde bahar yaşanıyor. Özellikle 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor. Çığ düşmeleri nedeniyle bir süredir tamamen trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrollü olarak yeniden açıldı. Kara yolu, çığ riski nedeniyle de yalnızca 07.00- 14.00 saatlerinde açık tutuluyor.

Ekipler, Van- Bahçesaray yolunda genişletme çalışması yürütürken, sadece 20 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımda bulunan Bahçesaray merkezde ise bahar havası yaşanıyor. Boy vermeye başlayan bitki örtüsü ile yeşile bürünen ilçede yaşayanlar da sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar çıktığı ve çiçeklerin açtığı ilçe merkezindekiler, ilkbaharın geldiğini söylüyor.

Bölgede yetişen otları toplayan kadınlar ise sadece 20 kilometre ötelerinde yoğun karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirterek, Bahçesaray merkezde cenneti yaşadıklarını söyledi. Yakup Tan, "İlçe merkezinde pek fazla kar yok ama 3 bin rakımlı Karapet'te çok kar oluyor. Onun sıkıntısını da biz yaşıyoruz. Bazen ilçe merkezinde de bazı vatandaşlara 'yol kapalı' dediğimizde inanmazlar. İlçede bahar havası var. Yolumuz yeni açıldı. İnşallah en yakın zamanda kara yolunda tünel olur ve yılın her ayı Van ile Türkiye'ye bağlı kalırız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı