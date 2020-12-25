Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:56

Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor Van'ın Bahçesaray Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

VAN - Van'ın Bahçesaray Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Bahçesaray Belediyesi, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı çalışma içerisine girdi. Merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar ile birlikte bilgi veren Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, "Belediyemizin karla mücadele ekipleri, ilçemizin dört bir yanında ulaşımda aksaklıkların ve olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte ekipler kar temizliğine başladı. İş makineleri ile anayol ve ara yollarda kısa zamanda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer yandan da belediye personelleri tarafından yaya yolları ve ana caddeler üzerinde kar temizliği yapan ekipler merdivenler, tehlike oluşturabilecek yerlerde kar temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kıymetli hemşerilerimize en hızlı, en güvenilir hizmeti vermek için gece gündüz demeden sahada olamaya devam edeceğiz" dedi.

Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK

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