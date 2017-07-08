Bahçesaray'da Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali
VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali düzenlendi.
VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Feqiye Teyran Türbesi ziyaret edilirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan türbe çıkışı katılımcılara Feqiye Teyran'ın Kürtçe 'Ey Dilbere' şarkısını okudu.
Yörede 1590- 1660 yılları arasında yaşayan, asıl adı Muhamed olan Osmanlı Kürt şair, masal ve destan yazarı Feqiye Teyran adına düzenlenen 'Kültürel Miraslar Festivali'ne Van Valisi Murat Zorluoğlu ile eşi Sevcan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı. Festivalde ilk olarak Feqiye Teyran Türbesi'ni ziyaret eden konuklar, burada Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti.
CUMHURBAŞKANI BAŞ DANIŞMANINDAN KÜRTÇE ŞARKI
Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra Feqiye Teyran türbesi yanında bulunan ve Feqiye Teyran'ın sözlerinin yazılı olduğu yolda yürüdü. Yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan Feqiye Teyran'ın eseri olan Kürtçe 'Ey Dilbere' şarkısını okudu. Katılımcılar daha sonra Feqiye Teyran'ın Kartal Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret etti.
Feqiye Teyran'ın evini ziyaret eden Vali Zorluoğlu ve beraberindekilere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ev sahipliği yaparken, burada Feqiye Teyran'ın eserleri seslendirildi. Vali Zorluoğlu ve katılımcıların da eşlik ettiği eserler dinleyenleri mest etti. Festival kapsamında ilçede rafting yarışları ve satranç turnuvası yapıldı. Vali Murat Zorluğolu festival kapsamında yaptığı açıklamada, Feqiye Teyran'ın bu bölgenin ve bu coğrafyanın Yunus Emre'si olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Burada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Tabii Bahçesaray ilçemiz; Faqiye Teyran gibi, Arvasi Hazretleri gibi çok önemli alimler, değerler yetiştirmiş, bir taraftan da gerçek manada bir kültür şehri, kültür beldesi. Coğrafi güzellikleri zaten yaklaştığımız andan itibaren bizi karşıladı, kucakladı. Balıyla, ceviziyle, çetin kış şartlarıyla bilinen bir ilçemiz. Bu festivalle biz bir taraftan ilçemizin yetiştirdiği önemli değerleri, kişileri Faqiye Teyran gibi, Arvasi Hazretleri gibi değerleri, daha geniş toplum kesimlerine tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan da gönül ehli olan bu kişilerin, bugün halen çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi gibi, kardeş gibi, merhamet gibi, hoşgörü gibi, bugüne taşıdıkları değerleri buradan yılda bir seferde olsa tekrar haykırma imkanı buluyoruz."
- Bahçesarayvan