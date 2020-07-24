Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı, televizyona programına konuştu: Katliam değil, ülkücülerin intikamıdır
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Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı, televizyona programına konuştu: Katliam değil, ülkücülerin intikamıdır

1978 yılında Ankara'da 7 TİP'li gencin öldürülmesi olarak nitelendirilen Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı, bir televizyon kanalına konuştu. Haluk Kırcı kimdir? Bahçelievler Katliamı nedir? TİP açılımı nedir? Türkiye İşçi Partisi tarihi nedir?

Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı, televizyona programına konuştu: Katliam değil, ülkücülerin intikamıdır
24.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:39

Ankara'da 1978 yılında 7 TİP'li gencin öldürülmesi olayının faillerinden Haluk Kırcı, "Bahçelievler Katliamı'nı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna yanıt verdi. Kırcı, "Herkes Bahçelievler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik" dedi.

Ankara'nın Bahçelievler semtinde 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürüldüğü katliamın faillerinden Haluk Kırcı, olayın "katliam" olmadığını, "Ülkücülerin intikamı" olduğunu söyledi.

Haber Global'de yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Kırcı, "Katliamı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi'nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adana'da 2 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik."

HALUK KIRCI: "BEN AZMETTİRSEM ÖLDÜRTÜRDÜM"

Kırcı, gazeteci Can Dündar'a yönelik silahlı saldırıya dair de konuştu. Kendisinin azmettirdiği iddia edilen saldırıyı değerlendiren Kırcı, "Ben olsam Can Dündar'ı öldürtürdüm. Yapacak olduktan sonra temiz iş yapardım. Ne yapılmış Can Dündar'a? Yere ateş edilmiş saldırı diye. Sonra yakalanmışsın. Devlet gidecek Can Dündar'ı getirecek burada yargılayacak başka yolu yok bunun" dedi.

BAHÇELİEVLER KATLİAMI NEDİR?

Bahçelievler Katliamı, Türkiye'nin yakın tarihindeki bir katliamdır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler mahallesinde Türkiye İşçi Partisi üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence isimli gençlerin öldürülmesi. Olayın failleri Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu, Bünyamin Adanalı, Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz ve Kadri Kürşat Poyraz'dır. Kurbanların biri havluyla boğularak, dördü kafa hizasından kurşunla, diğer ikisi de Eskişehir yolunda öldürülmüştür.

HALUK KIRCI KİMDİR?

Haluk Kırcı,1958, Erzurum, 8 Ekim 1978 günü Bahçelievler katliamında yedi Türkiye İşçi Partisi üyesi genci öldürmekten hüküm giyen ve 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye edilen kişidir.

Kırcı, 1958 yılında Erzurum'da doğdu. Ülkücü çevrelerde "İdi Amin" lakabı ile tanınır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler semtinde yedi Türkiye İşçi Partisi üyelerinin öldürülme eylemlerinin sanığı olarak hakkında arama kararı çıkartıldı. 12 Nisan 1988'de Bahçelievler katliamı davasında idama mahkum oldu. 16 Temmuz 1989 tarihinde Bursa Cezaevi'nde ki açık görüşte, üzerinde "Ali Ekinci" sahte kimliği ile firar teşebbüsünde bulundu.

Çıkarılan infaz kanunundan yararlandı ve 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi. Ancak her idamı için ayrı hesaplanması gereken süre henüz tamamlanmadığından tekrar aranmaya başlandı.Kırcı firarda iken 1 Ağustos 1992'de Erzurum'da evlendi. Nikâh şahitliğini dönemin Erzurum Valisi Mehmet Ağar yaptı.25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün firar etti. O zamanki emniyet müdürünün bu firarda yardımlarının olduğu iddia edilmektedir.Kırcı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirkete ortak oldu. 10 Ocak 1999'da, İstanbul terörle mücadele ekiplerinin bir operasyonu ile yakalandı. 8 Şubat 1999'da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Ömer Lütfü Topal cinayetinden beraat eden Kırcı, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkum oldu.18 Mart 2004'de ikinci kez yanlışlıkla tahliye edilen Haluk Kırcı, Bahçelievler'de öldürülen öğrencilerin avukatlarının itirazı üzerine aranıyordu.Yanlış infaz hesabı nedeniyle serbest bırakılan ve ardından kaçtığı Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, sorgusunun ardından kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle 4 Şubat 2005 günü Kartal Cezaevi'ne gönderildi. 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye oldu ve 8 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı.4 Şubat 2014 tarihinde yeniden tahliye oldu.

Alparslan Türkeş'in vefatı üzerine kendisinin ve yakın arkadaşlarının yaşadıklarını kodlama isimlerle "Çapraz Biçildi İsyanlarım" kitabında anlatmıştır. Kitaptaki Musa, Cumali, Hamdi ve Kemal isimli karakterlerin Haluk Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı oldukları iddia edilmektedir.

TİP AÇILIMI NEDİR? TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TARİHİ

Türkiye İşçi Partisi'nin kısaltılmış adı olan TİP, ilk olarak Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak kurulmuştur. 1978'de kırılan parti. Doğu Perinçek, Gün Zileli, Durmuş Uyanık, Hasan Yalçın ve diğer 31 kişi tarafından kurulmuştur.

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