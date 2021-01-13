Bahçelievler'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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Bahçelievler'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi

13.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:32
Bahçelievler'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Bahçelievler Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğiyle Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Bahçelievler Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğiyle Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Bahçelievler Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında içerisinde eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye bulunan tırlar Suriye'ye gönderildi. Tırlar, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İHH İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı,ve ilçe Müftüsü tarafından uğurlandı.

"ROTAMIZ İYİLİK, YÜKÜMÜZ İNSANLIK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tırın uğurlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "10 Aralık'ta İHH ile birlikte toplam 11 tır gönderdik. Bugün de 5 tırımızı göndereceğiz. Tırlarımızın içerisinde hem belediyemiz tarafından sağlanan hem de Milli Eğitim Bakanlığı ve Kaymakamlık'tan aldığımız eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye var. İhtiyacı olan Suriyeli kardeşlerimize göndermek için hareket edecek. Sloganımız belli "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" Türkiye Cumhuriyeti'nin asli görevi Osmanlı'dan beri gelen dünyadaki mazlumların hiçbirisini ayırmadan her zaman yardım etmek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Suriye'de ihtiyacı olan, bu soğukta üşüyen, eğitim göremeyen insanlarımıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize bu tırlar gidecek. Cumhurbaşkanımızın himayesinde onun desteği ile başlayan bir uygulama dünyanın her yerine başta Suriye olmak üzere bu tırlarımız hareket ediyor" diye konuştu.


Bahçelievler'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Bahçelievler'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Bahçelievler'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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