Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda
Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
"BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞ"Mahalle sakini bir kişi, "Biz geldimiğimizde kadını bıcaklamıştı. Balkondan gören kadınlar adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Çocuğu yesin diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Birisi okulda. Polisler gelmeden önce mahalleli adamı biraz dövdü. Kadına şiddet olmaması lazım" dedi.
"ADAM BİRDE ORADA DURMUŞ SİGARA İÇİYOR PİŞKİN PİŞKİN"Olayı gören Tuğce Aygül, "Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Olaya bizzat şahit oldum. Hemen polisi aradım zaten benden önce polisi arayanlarda olmuş. Dediklerine göre kadının şah damarını kesmiş. Adam birde orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Yani kadın yere düştüğünde de bıçaklamaya devam etti. Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten. Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış" şeklinde konuştu.
ÇEVRE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİ KAMERADA
Öte yandan cinayet sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının kanlar içinde yattığı görülürken çevre sakinleri saldırgana müdahale ediyor. Bir kadın ve bir erkeğin, saldırganı yakasından tutup bağırdığı görülüyor.- Solak