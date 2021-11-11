Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

"BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞ"

"ADAM BİRDE ORADA DURMUŞ SİGARA İÇİYOR PİŞKİN PİŞKİN"

ÇEVRE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİ KAMERADA

Öte yandan cinayet sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının kanlar içinde yattığı görülürken çevre sakinleri saldırgana müdahale ediyor. Bir kadın ve bir erkeğin, saldırganı yakasından tutup bağırdığı görülüyor.