Bahçelievler'de günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor
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Bahçelievler'de günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor

Bahçelievler'de günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor İlçe sakinleri sokağa çıkmasın diye internet üzerinden satranç turnuvası düzenlenecek Evde kalanlar youtube üzerinden spor yapıyor Bahçelievler Belediyesi ilçe sakinlerinin dışarı çıkmaması ve evde kalmaları için "Evde Kal Sporsuz kalma"...

18.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:30
Bahçelievler'de günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor

Bahçelievler'de günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor

İlçe sakinleri sokağa çıkmasın diye internet üzerinden satranç turnuvası düzenlenecek

Evde kalanlar youtube üzerinden spor yapıyor

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi ilçe sakinlerinin dışarı çıkmaması ve evde kalmaları için "Evde Kal Sporsuz kalma" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında youtube kanalından spor programı ve online satranç turnuvası düzenleniyor. Öte yandan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerde karşılanması için günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor.

Bahçelievler Belediyesi ilçe sakinlerinin evde kalmaları için özel programlar yapıyor. Belediye'ye bağlı spor salonlarında görev yapan hocaların spor aktiveleri evde kalan vatandaşların spor yapması için youtube kanalından canlı yayınlanıyor. İlçe sakinlerinin evde geçirdikleri süreyi neşeli ve daha yararlı geçirmelerini amaçlayan Bahçelievler Belediyesi, ayrıca internet üzerinden online satranç turnuvası düzenleyecek. Öte yandan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerde karşılanması için günde 5 bin çağrıya cevap veriliyor

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe sakinlerine "Evde Kal" çağrısı yapan Bahadır," Ben buradan özellikle Bahçelievler'deki komşularımıza, tüm Türkiye'deki komşularımıza arkadaşlarımıza lütfen evde kalın diyorum. Çünkü korona virüs solunum enfeksiyonu ile bulaşıyor. Lütfen dışarı çıktığınızda maskenizi takın eldiveninizi giyin. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın veya az çıkın" ifadelerini kullandı.

"Çağrı merkezimiz günde 5 bin çağrı alıyor"

Bahçelievler Belediyesinin korona virüs nedeniyle ilçe sakinlerine yardım etmek için kurduğu çağrı merkezinin günde ortalama 5 bin çağrı aldığını söyleyen Başkan Bahadır, "Merkezimizde 60 arkadaşımız çalışıyor. 7/ 24 vardiya sistemine göre çalışıyor. Korona virüs pandemisi çıkmadan önce yaklaşık günde 100-150 tane çağrı alıyorduk. Ancak şu an günde 5 bin tane çağrı alıyoruz. Böyle olunca hatlarımızı da 30'dan 90'a çıkardık. Tüm Bahçelievler sakinlerimize gelen istekler doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak pandemi başladığından itibaren cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatı ile hijyen ekipmanlarımızı dağıttık. Bahçelievler'de 65 yaş üstü 17 bin kişi yaşıyor. Bu setleri 17 bin kişiye ulaştırdık. Bunun dışında bizi arayan ihtiyaç sahibi olan insanlara veya bizde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine "Vefa Ekibi" olarak arkadaşlarımız gidiyorlar ihtiyaçlarını soruyorlar. İhtiyaçları varsa erzak yönünden başka ihtiyaçları varsa yardımcı oluyorlar. Bu ihtiyaç sahiplerinden yemek yapamayacak durumda olanlar varsa onlara da sıcak yemek gönderiyoruz. Özel paketlenmiş halde. Türkiye bu virüse iyi hazırlandı. Her şey iyi gidiyor" dedi.

"Evde Kal Sporsuz Kalma "

Öte yandan Bahçelievler Belediyesinin ilçe sakinlerinin evde kalmalarını teşvik etmek için başlattığı "Evde Kal Sporsuz Kalma " etkinliğine yoğun ilgi var. Evde kalan ilçe sakinlerinin günlerini daha güzel geçirmeleri için her türlü uygulamayı yapacaklarını söyleyen Başkan Bahadır, "Evde kalan insanların bir süre sonra psikolojisi değişiyor. Bahçelievler belediyesi olarak evde kalanlara internet üzerinden spor yaptırıyoruz. Ayrıca evde kalan sakinlerimiz için keman, gitar, resim dersi veriyoruz ki evde kaldıkları süreyi neşeli keyifli geçirsinler, canları sıkılmasın. Cumartesi akşam 20 de online satranç turnuvamız var. Müracaatları bekliyoruz. Güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Ben de katılırım. Çok iyi oynadığım söylenemez ama ben de katılırım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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