Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi
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Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi

İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi Bayramlıklar vatandaşların evlerine teslim ediliyor Bahçelievler Aile Destek Evi (BADE), Ramazan Bayramı öncesi anne ve çocuk olmak üzere bini aşkın kişiye giyim, kuşam desteği verdi.

Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi

Bayramlıklar vatandaşların evlerine teslim ediliyor

İSTANBUL - Bahçelievler Aile Destek Evi (BADE), Ramazan Bayramı öncesi anne ve çocuk olmak üzere bini aşkın kişiye giyim, kuşam desteği verdi. Tam kapanma nedeniyle evden çıkamayan ailelere bayramlıklar kapıdan teslim ediliyor.

Bahçelievler'de oluşturulan ve her ay yardıma muhtaç vatandaşlara hizmet verme kapasitesine ulaşan, Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi, Ramazan Bayramı öncesi bini aşkın çocuğa ve anneye yeni giysi hediye ederek bayram sevinci yaşattı. Hayırseverlerden toplanan yeni kıyafetler BADE hizmet binasında mağaza sistemine dönüştürüldü. Alışveriş mağazalarında olduğu gibi stant, raf ve reyon oluşturan BADE, tespit ettiği ihtiyaç sahiplerini bu mağazalara getirerek baştan aşağı yeni elbiselerle kuşatıyor. Ancak tam kapanma nedeniyle evden çıkamayan ailelere bu bayram kıyafetler ekipler tarafından kapıdan teslim ediliyor. Genci-yaşlısı, küçüğü-büyüğü tüm ihtiyaç sahiplerini bayram öncesi sevindiren BADE çalışanları, eşyalar arasında bayan-erkek elbiseleri, ayakkabılar ve kullanılamayan ev eşyaları bulunduğu ifade etti. Öte yandan Ramazan ayında Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 40 Bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıtıyor.

"Bu kapsamda bini aşkın çocuğunuza ve annelerine hediye ulaştırmış olacağız"

Yapılan yardımlardan bahseden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler Aile Destek Evimiz ihtiyaç sahibi komşularımızın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bayram öncesinde burada özenle hazırladığımız hediye paketlerimizi tam kapanmadan dolayı evlerinden çıkmayan ailelerimize giderek, hem çocuklarımıza hem de annelerine iletecekler. Amacımız, maddi olanakları kısıtlı olan komşularımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmak. İstiyoruz ki çocuklarımız bayrama boynu bükük olarak değil, yüzleri gülerek mutlu girsinler. Bu kapsamda bini aşkın çocuğunuza ve annelerine hediye ulaştırmış olacağız. Hediyelerimizi, hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle veriyoruz. Buradan, tüm hayırsever bağışçılarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ramazan ayında ise ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 40 Bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıttık" şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi
Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi
Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi
Bahçelievler'de bin kişiye bayramlık giysi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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