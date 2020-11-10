Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

10.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

BAHÇELİEVLER'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu.

BAHÇELİEVLER'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çobançeşme Mahallesi Okul Sokak'ta saat 07.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, ağaca iple asılı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaca iple asılı kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından ağaca asılı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından ağaca asılı kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


- İstanbul
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tuzla'daki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
Tuzla'daki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
Derede erkek cesedi bulundu (2)
Derede erkek cesedi bulundu (2)
Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının cenazesi toprağa verildi
Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının cenazesi toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Vladimir Putin Devlet Bahçeli Berat Albayrak Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Özge Özder Kıvanç Tatlıtuğ İzzet Yıldızhan
Spor Falcao Samatta Tisserand Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 10:38:17. #1.14#
title