Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü Son dakika: Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, 'parti ilkelerine aykırı tutum ve davranış sergilediği' gerekçesi ile MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.

Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan gelen açıklamada şöyle denildi:

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde,Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SELAHATTİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

1947 yılında Sivas Hafik'te dünyaya gelen Selahattin Çuhadaroğlu 1967 yılında Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra mezun oldu.

Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin çeşitli kademelerinde görev alan Selahattin Çuhadaroğlu, 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu.

Doğduğu yer olan Hafik'te 1995 yılında aktif siyasete başlayan Çuhadaroğlu Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Hafik ilçesinin Belediye Başkan Adayı olan Selahattin Çuhadaroğlu, Saadet Partisi'nden iki dönem Belediye Başkan Adayı gösterilmişti.